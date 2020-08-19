الوطنية للانتخابات: السماح لحاملي تصاريح الهيئة بحضور "مؤتمر النتائج"

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الثالثة عصر اليوم، في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.

ودعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرًا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" في بيان لها، منذ قليل، التنسيق مع الهيئة الوطنيه للصحافه برئاسة كرم جبر علي ان يكون دخول الصحفيين والاعلامين الي مقر مؤتمر اعلان نتيجه انتخابات مجلس الشيوخ اليوم لحاملي تصاريح الهيئه لعام ٢٠٢٠.

يُذكر أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.