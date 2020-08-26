"الوطنية للانتخابات": الهيئة مستقلة لا سلطان عليها من أي جهة في الدولة

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة مُستقلة لا سلطان عليها من أي جهة في الدولة، كما أن الهيئة تقوم بتنفيذ كافة النصوص القانونية الانتخابية سواء إجرائية أو المخالفات الانتخابية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "إبراهيم"، أن الهيئة وجهت دعوة للناخبين في مجلس الشيوخ، طيلة فترة الانتخابات وقبلها، حيث تم توجيه رسائل لكافة الناخبين سواء الشباب أو المرأة أو المصريين العاملين بالخارج، أو الإعلام، هذه الرسائل كنا نحثهم فيها على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات، وطلبنا منهم عدم التقاعس عن التخلف في الإدلاء بأصواتهم.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن كل ذلك حدث في كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما وفرت الهيئة كل ما هو كافي للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، من أدوات تعقيم وتعقيم اللجان صباحًا ومساءً بعد العمل، وتوفير كمامات مجانية أمام اللجان، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الصفوف أمام اللجان.

وتابع: "اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية من أجل حماية كافة أطراف العملية الانتخابية وكل ذلك لمسه القاصي والداني، الدولة كانت مهتمة باتخاذ تلك الإجراءات حفاظًا على صحة المواطنين أثناء الإدلاء بصوتهم".