محافظ كفر الشيخ: كل جهات الدولة تتشارك لإعادة الحياة لبحيرة البرلس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن كل جهات الدولة تتشارك في إعادة الحياة الطبيعية لبحيرة البرلس، من خلال عمليات التكريك التي تتم فيها، وإن البحيرة تتميز ببعض الجزر الموجودة فيها منها الجزيرة المشهورة عالميًا "الشخلوبة" والتي تعد مقصدا عالميا للسياحة.

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن صيد الأسماك هي مهنة رئيسية للبحيرة، مشيرًا إلى أن مديرية أمن كفر الشيخ والمسطحات المائية، البيئة، تتشارك دائما في إزالة أي تعديات على البحيرة وإعادة الحياة للثروة السمكية.

وتابع أن البحيرة تتميز بأعداد متنوعة من الأنواع السمكية، وأننا سنتشارك في تطوير المنطقة السياحية الموجودة على شاطئ بحيرة البرلس، والذي يتم على طول البحيرة في المنطقة السكنية على الطريق الساحلي الذي يربط شرق الجمهورية بغربها ويمر بعدد من المحافظات.