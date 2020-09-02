عبير صبري تهنئ زوجها بعيد ميلاده: كل سنة وانت حبيبي يا برج العذراء

هنأت الفنانة عبير صبري زوجها المحامي أيمن البياع بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت صبري، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي، سنة حلوة وسعيدة، تحقق كل اللي بتتمناه في صحة وسعادة، وربنا يخلينا لبعض العمر كله يا برج العذراء.

وتنتظر صبري، عرض فيلم "زنزانة 7" بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وتجسد خلاله دور محامية تدعي "ناهد العدل"، حيث تتأمر على ابنة شقيقها "حلا"، وتؤدي دورها الفنانة اللبنانية مايا نصري، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم نضال الشافعي، منة فضالي، أحمد التهامي، مدحت تيخة، أحمد زاهر، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.