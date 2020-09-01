مايا نصري تتعرض لمؤامرة من عبير صبري في "زنزانة 7"

تترقب الفنانة اللبنانية مايا نصري عرض فيلم "زنزانة 7" بدور العرض السينمائي، وذلك بعد خروجه من سباق أفلام عيد الأضحي.

وتجسد "مايا" دور صاحبة قرية سياحية في مرسى علم تُدعى "حلا"، حيث إن عمتها محامية حقوقية اسمها "ناهد"، وتؤدي دورها الفنانة عبير صبري، التي تتآمر مع أحد الأثرياء للاستيلاء على قرية ابنة أخيها المتوفى، ما يدفع "حلا" للاستعانة بـ"منصور" لحمايتها من بطشهم، ويجسد دوره الفنان نضال الشافعي، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة "زنزانة 7" منة فضالي، أحمد زاهر، أحمد تهامي، مدحت تيخة، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.