ملخص زيارة الرئيس الفرنسي للبنان: ماكرون ينذر ساسة لبنان بفرصة أخيرة

غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان بعد زيارة استمرت يومين في ثاني زيارة له بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعا فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت، وأتت الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء.

وفي زيارة تأتي عشية إحياء لبنان المئوية الأولى لتأسيسه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فور وصوله إلى بيروت، مساء الاثنين؛ لتشكيل حكومة "بمهمة محددة" في أسرع وقت، بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيساً لها، حسب قناة "فرانس 24".

وجاء تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون لأديب، سفير لبنان لدى ألمانيا، بتشكيل حكومة جديدة، كثمرة توافق بين أبرز القوى السياسية التي استبقت وصول ماكرون الذي يزور بيروت للمرة الثانية منذ انفجار المرفأ المروع.

وقال ماكرون للصحفيين، في أثناء مغادرته المطار، حيث كان في استقباله نظيره اللبناني ميشال عون، إن من أهداف عودته "التأكد من أن حكومة بمهمة محددة ستتشكل في أسرع وقت، لتنفيذ الإصلاحات" التي يشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم للبنان يساهم في إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية.

وعلى تويتر، كتب ماكرون فور وصوله "كما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".

ومن المطار، انتقل ماكرون إلى منزل الفنانة فيروز التي تعتبر رمزًا لوحدة لبنان، وكان عشرات اللبنانيين بانتظاره أمام المنزل، ووصفها بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا، عن الحنين الذي ينتابنا".

وانتقل ماكرون بعدها لزيارة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في منزله في وسط بيروت.

استهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان محتفلا بذكرى تأسيس لبنان الكبير من جبيل، حيث وصل صباح أمس إلى أرز جاج، وكان في استقباله رئيس بلدية جاج غبريال عبود، وقدم له منحوتة ترمز إلى أرزة لبنان وبرج إيفل في باريس.

وعرضت دورية الاستعراض الجوي الفرنسي، بمناسبة الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير وزيارة ماكرون إلى لبنان، صباح أمس، بعرض بألوان العلم اللبناني صباحا.

ونشر ماكرون صورا على حسابه عبر تويتر من زيارته لغرس شجرة الأرز، وقال: "الحرية والحوار والتعايش، لبنان قوي بهذه القيم، قوي بتاريخ لبنان الكبير الذي يعود إلى قرن من الزمن، وسيولد من جديد من الأزمة التي يجتازها، وأقول بإسم الفرنسيين: سنكون دائما الى جانب الشعب اللبناني".

وخلال زيارته استوقفته مجموعة من المواطنين اللبنانيين حيث تحدثت سيدة طالبة منه الوقوف الى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون في معركته لمحاربة الفساد.

وفي لقاء مع ممثلي الأمم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني في مرفأ بيروت، شكر ماكرون كل الشركاء وسفراء الاتحاد الأوروبي على المساعدة الدولية والالتزام الدولي والشركات الفرنسية الخاصة التي بذلت مجهودا كبيرا لتأمين المساعدة.

ودعا ماكرون فور وصوله إلى تشكيل حكومة بمهمة محددة في أسرع وقت، وتأتي الزيارة بعد ساعات من تكليف مصطفى أديب رئيسًا للوزراء، وغرد على تويتر: "كما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".