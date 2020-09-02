وائل جسار بعد زيارة الرئيس الفرنسي لفيروز: نتمنى تكريم لبنان لها

أعرب النجم اللبناني وائل جسار، عن سعادته الكبيرة بتكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز في لبنان، وإعطاؤها الوسام الفرنسي الذي أنشأه نابليون بونابرت.

وقال جسار لـ"الوطن"، إنه يتمنى أن يكرم الرئيس اللبناني فيروز، وإعطاؤها الوسام اللبناني، تكريما لفنها الخالد، وعطاؤها الكبير لأنها تعتبر رمز كبير للفن.

وأضاف أن التكريم من بلدها لبنان، سيزيد فرحتها وفرحة الشعب اللبناني لأنها من العاشقين للبنان.