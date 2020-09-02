محامي متهمي طبيب الأسنان: صوّرهم لابتزازهم.. والفيديوهات في النيابة

قال حسن أبوالعينين محامي ضحايا طبيب الأسنان الشهير المتهم بالتحرش بهم، إنه قدم للنيابة العامة فيديوهات تكشف تحرش الطبيب بأحد الضحايا، مؤكدًا أنه كان يصوّر ضحاياه صوتًا وصورة لابتزازهم.

وأضاف "أبوالعينين" لـ"الوطن"، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا الذين حركوا دعاوى قضائية 4 أشخاص، لكن من يملك منهم مقاطع مصورة تسجل الواقعة هو شخص واحد فقط حتى الآن، مشيرًا إلى أن الطبيب حاول التصالح مع أحد الضحايا عن طريق محاميه، لكن الضحية رفض تمامًا.

ولفت إلى أنه من المتوقع بدء التحقيق مع الطبيب المتهم خلال ساعات.

وتقدم الفنان تميم يونس وآخرون ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه طبيب أسنان شهير بالتحرش بعدد من المرضى الذين يتوافدون على عيادته.