إعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية والفرعية في كفر الشخ

واصلت الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورصف الطرق، ضمن خطط إعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، وتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال فرد طبقة السن بشارع المعهد الديني بقرية البنا، بطول 130 مترًا وعرض 4 أمتار، تمهيداً لوضع الطبقة النهائية، طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية، ضمن خطة الوحدة لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وشددت المحافظة على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن الهدف من الخطة تحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.