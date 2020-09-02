بهدف تدشين قاعدة بيانات.. لجنة لحصر المواقع والمنشآت الحكومية بمطروح

عقد اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، اجتماعاً ،اليوم، الأربعاء مع كل من رؤساء مدن مرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام ومدير إدارة التخطيط العمرانى، لإجراء حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت الخدمية والحكومية وموقعها وإحداثياتها ومساحتها بهدف تدشين قاعدة بيانات متكاملة.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح إلى تدشين نموذج موحد لتجميع البيانات، حيث يشمل البيانات المطلوب تدوينها اسم المنشأ وموقعه وإحداثياته ومساحته الإجمالية وحدوده على أرض الواقع من خلال رؤساء القرى والوحدات المحلية والإدارات الهندسية بكل مدينة مع متابعة وإشراف رئيس كل مدينة كل فى نطاقه، وسرعة الانتهاء للعرض على محافظ مطروح.