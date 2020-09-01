"شعيب" يلتقي رئيسي "كهرباء البحيرة والإسكندرية" لمناقشة احتياجات مطروح

استقبل اللواء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس حمدي عكاشة، رئيس مجلس إدراة شركة كهرباء البحيرة، والمهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية، لمناقشة توفير إحتياجات ومطالب محافظة مطروح من قطاع الكهرباء.

وعقد المحافظ إجتماعًا، اليوم، بحضور نائبه، الدكتورة دينا عثمان، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورئيسيّ مجلس إدارة شركتى كهرباء البحيرة والإسكندرية وجميع نواب مطروح ورؤساء مجالس المدن وقيادات شركة كهرباء البحيرة بمطروح.

واستعرض الاجتماع جميع مطالب وإحتياجات كل مدينة بالمحافظة من قطاع الكهرباء طبقًا للأولويات سواء مهمات أو كابلات أرضية ومحولات وفقًا للإحتياجات الفعلية على أرض الواقع ورصد الأولويات، للقضاء على مشكلة إنقطاع وضعف التيار الكهربائي ببعض المناطق، ثم مناقشة مخطط الإنارة الجديدة والتوسع ببعض المناطق.

وأكد محافظ مطروح على جهود المحافظة المبذولة الحالية فى تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية فى عدة مناطق مع زيادة إستقرار التيار الكهربى فى عدة مناطق، موضحًا أنه تم حصر وتجميع مطالب وإحتياجات كل مدينة بالتنسيق مع الأهالي للوقوف على الإحتياجات الفعلية على أرض الواقع ورصد الأولويات، مع ضرورة إعطاء أولوية للمناطق والتجمعات البعيدة خاصة مدن السلوم وبرانى والضبعة، وتقرر الدفع بلجان معاينة لمراجعة تشغيل وكفاءة المحولات الكهربائية والأعمدة المتهالكة ببعض المناطق وتحقيق التوازن بين المعدات، وتركيب العدادات وكذلك تقسيم الخطوط ذات الزيادة فى الأحمال لتخفيف الأحمال تحقيقًا لإستقرار التيار فى عدة مناطق، مع الإسراع فى خطط الصيانة الفنية وتقديم الدعم ومحاسبة أى مسئول عن التقصير

وقال رئيس شركة كهرباء البحيرة، إن الشركة تحرص على تعيين أبناء المحافظة المطلوب عمالة بها، فيما أكد المهندس سعيد خليل نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة أن مطروح من المحافظات المتميزة بوجود مصادر تغذية متعددة وبنية تحتيه يمكن الإعتماد عليها حيث يجرى تغذيتها من الشبكة القومية الموحدة من خلال عدد 10 محطات محولات بسعة إجمالية 1100 م .ق.أ جهد 220 -66 ك .ف فيما عدا سيوة التى يتم تغذيتها من محطة توليد الديزل والطاقة الشمسية بإجمالى قدرة 27 م .ف .أ علما بأن أقصى حمل حالى تم رصده وتسجيله كان 8.5 م.ق.أ بنسبة تحميل 21%.