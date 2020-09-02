"الصحة": كورونا يصيب القلب.. ولا نملك أي معلومات عن الموجة الثانية

أكدت الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، أننا نعيش حتى الآن في الموجة الأولى من فيروس كورونا، موضحة أن الوصول إلى حالة "صفر إصابات" يعني انتهاء الموجة الأولى للفيروس، وعند الزيادة في الحالات عقب ذلك تبدأ الموجة ثانية.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أن بعض الدول أعلنت "صفر إصابات" بكورونا ثم أعلنت عقبها اكتشاف حالات جديدة، ما يعني أن الموجة الثانية من الفيروس قد وصلت لبعض الدول.

وأشارت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الموجة الأولى للفيروس كانت تُصيب الجهاز التنفسي والهضمي والعصبي والقلب، مؤكدة أنها لا تمتلك أي معلومات حول الموجة الثانية للفيروس، ولكن حالات الإصابة بكورونا أصبحت بسيطة وليست معقدة كما كان في السابق.

ووجهت "العسال" نصيحة للمواطنين: "كورونا موجود.. والفيروس لم ينته.. ولابد من عدم التخلي عن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة".