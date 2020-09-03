مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:04

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء 07:41

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 04:01

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:15

أذان العشاء 07:35

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:03

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:16

أذان العشاء 07:36

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:08

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:27