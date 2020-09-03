مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 3 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:04
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:15
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:21
أذان العشاء 07:41
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 04:01
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:15
أذان العشاء 07:35
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 04:03
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:16
أذان العشاء 07:36
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:08
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:11
أذان العشاء 07:27