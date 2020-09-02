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عاجل.. مدبولي: سنوفر العلاج الكيماوي بمطروح بدلا من سفر أهاليها

رئيس الوزراء: سنتابع طلب المحافظة بتخصيص قسم لعلاج الأورام بالمحافظة

كتب:

محمد مجدي
06:55 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تخصيص قسم للعلاج من الأورام بمحافظة مطروح، بدلًا من تكبيد المرضى عناء الانتقال إلى محافظة أخرى لتلقى العلاج.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء اليوم للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في اجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم متابعة طلب المحافظة الخاص بتخصيص قسم لعلاج الأورام بالمحافظة، بما يساهم في توفير الخدمة الطبية لأبناء المحافظة من العلاج الكيماوي والإشعاعي لمرضى الأورام دون الانتقال لمحافظات أخرى.

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