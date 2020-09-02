"الوزراء": الجهاز الإداري يعاني من ترهل وظيفي ونسعى لتأهيله ورقمنته

قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إن الجهاز الإداري خلال الفترة الماضية حدث له نوع من أنواع الترهل الوظيفي، ما انعكس على التأخر في إنجار مصالح المواطن المصري.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الجهاز الإداري يحتاج إلى التأهيل مرة أخرى لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي التي تنفذه عنها الدولة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدولة تبحث عن تجهيز الجهاز الإداري للمستقبل للتماشي مع التكنولوجيا.

وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيمثل بداية جديدة لتطوير وتأهيل الجهاز الإداري بعد سنوات من الركود الوظيفي، مشيرًا إلى جميع الوزارات الحكومية ستنتقل للعاصمة الإدارية بداية من العام الجديد، ما أعطى فرصة لتطوير العاصمة الإدارية.

وأوضح أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا مكانيًا فقط، ولكنه انتقال من أجل التطور التكنولوجي، حيث أنها مجهزة بأحداث التكنولوجيا، مؤكدًا أنه بالانتقال للعاصمة الإدارية سينتهي التعامل الورقي ليبدأ عالم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

وتابع: "هناك شركة عالمية كبرى تعمل على إبراز أكثر الوزارات والهيئات الكبرى جودة على مستوى العالم".