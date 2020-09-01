رئيس الوزراء لـ"الصعايدة": "الوجه القبلي" على رأس أولوياتنا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوسع في تنمية الصعيد، وتوفير الخدمات لأهالينا بالمحافظات المختلفة في جميع القطاعات والمجالات.

وأضاف "مدبولي"، خلال استقبال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض مخطط تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل اليوم، أن الدولة عملت على تنفيذ العديد من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل لأهالينا بالصعيد، كما أن هناك جهودا كبيرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع قرى الوجه القبلي الأكثر احتياجا على رأس أولويات خطط الحكومة التنموية.

كما شدد "مدبولي" على أن التخطيط لتنفيذ المشروعات الجديدة يستهدف التيسير على المواطنين، وتخفيف العبء عنهم، وتخفيف الزحام المروري عن المناطق التي تشهد كثافة مرورية عالية في جميع مناطق الجمهورية، ولقد وضعت الحكومة على عاتقها مهمة التخطيط لإعادة الوجه الحضاري للدولة عبر تنفيذ مشروعات تصل للمستوى العالمي، مؤكداً أن الحكومة لا تستهدف مطلقاً عرقلة تحركات المواطنين، وتبذل قصارى جهدها لتوفير وسائل نقل متطورة وآمنة وميسرة لهم.