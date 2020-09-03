حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته المرحة، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مدينىة لأخرى، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس ما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، يمكنك أن تؤثر في الجنس الآخر وتميل أيضا نحو اكتساب معارف جديدة وقد تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مها أبوعوف، ويوافق تاريخ ميلادها 28 نوفمبر.