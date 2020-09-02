"الوزراء": لا نيه للاستغناء عن أي موظف مع الإصلاح الإداري

نفى المهندس هاني محمود، مستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، ما تردد من أقاويل حول فقدان الموظفين لوظائفهم مع التأهيل الإداري، مؤكدًا أن إعادة التأهيل المؤسسي لا يعني فقد الموظف لوظيفته، فالدولة تبحث عن التطوير التأهيل الكامل للموظفين.

وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "dmc": "مفيش حد هيمشي وسيحدث إعادة تأهيل للموظفين"، مشيرًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية يمثل بداية الإصلاح الإداري في مصر، حيث يتم العمل الآن على تطوير 61 ألف موظف، وتقييم للقدرات لمعرفة مدى القوة والضعف به لوضع خطة تدريب قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت: "الجهاز الإداري به 5 ملايين و700 ألف موظف، محدش هيمشي منهم وده توجه قيادة سياسية".