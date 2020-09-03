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حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو يسعى خلف المناصب العالية في عمله، كما انه يعشق الحرية ولا يحب أن يضع نفسه تحت قيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

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ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.

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