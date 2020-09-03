حظك اليوم الخميس 3-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الدلو يسعى خلف المناصب العالية في عمله، كما انه يعشق الحرية ولا يحب أن يضع نفسه تحت قيود، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

يتنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. المريخ بمنزل العلاقات يساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.