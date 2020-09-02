مواعيد حفلات عمر خيرت بدار الأوبرا في سبتمبر وأسعار التذاكر

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء 3 حفلات موسيقية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، خلال شهر سبتمبر الجاري يوم الخميس الموافق 10 والجمعة الموافق 11 سبتمبر، وحفل في آخر الشهر يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء.

ويقدم "خيرت" في الحفل، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة من الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها منها "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها".

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة لجميع الحضور في الـ 3 حفلات بمبلغ قدره 610 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لدار الأوبرا والخاص بحجز التذاكر أو من خلال شباك التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية.

وحددت وزارة الثاقفة المصرية عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بعد توقف استمر لمدة 3 شهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتمثل في الآتي:

- عدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامة.

- الجلوس يكون بأسبقة الحضور.

- منع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- الالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- عدم السماح بتحريك المقاعد.