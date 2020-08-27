تعرف على تفاصيل حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية وأسعار التذاكر

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي على مسرح دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الـ 8:30 مساء.

ويقدم "خيرت" في الحفل، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقة الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل بفئة واحدة لجميع الحضور بمبلغ قدره 610 جنيهات، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي لدار الأوبرا والخاص بحجز التذاكر أو من خلال شباك التذاكر الخاص بدار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها".