عازف موسيقي "كفيف" بموهبة مميزة: نفسي أوزع أغنية للهضبة وأقابله

استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا مصورًا عن شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "كفيف" عمر حسن، عازف موسيقى، لكنه يتمتع بموهبة مميزة، وذلك خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

فيما قال عمر حسن، خلال مداخلة بنفس البرنامج، إنه يحب العزف على الموسيقى منذ سن صغيرة، وكان يجلس على البيانو ويضغط على الازرار فقط، كما كان يذهب لغرفة الموسيقى للاستماع للمقاطع الموسيقية المميزة.

وأضاف "حسن"، أن كونه "كفيف" لم تمنعه إعاقته من الاستمرار فى الطريق الذى يحبه، والتحق بكلية الالسن، معربًا عن أمنيته في توزيع أي عمل مع الفنان عمرو دياب ولقائه، فيما ناشدت الإعلامية الهضبة بتلبية الطلب.

وتابع: "الموسيقى مجال مفتوح على بعض، كل ما اتعلم حاجات جديدة كل ما اتعمق فيها، والدتي من الأشخاص التى وقفت بجواري فى اشياء كثيرة، وان شقيقتي كانت المشجع الأول لي"، موضحًا أنه قام بعمل حفلة بالجامعة وحصل على المركز الأول.