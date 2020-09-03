شروط الحصول على المساعدات الشهـرية الضمانية من وزارة التضامن

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم المساعدات الشهـرية الضمانية للأشخاص، بشرط توافر الشروط التالية:

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة حتى الثمانية عشر عاما والأبناء من سن السادسة حتى الثمانية عشر عاما بمراحل التعليم.

ـ المتقدمون للبرنامج كرامة من المسنين في عمر ( 65 عاما) - العجز أو مرض مزمن ويحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

- الأيتام الذين لاينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

ـ استيفاء جميع البيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الإجتماعية.

من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ تنقية مستفيدي الضمان الاجتماعي ومراجعة موقف الأسر في كل المحافظات، موضحة أنه تم نقل معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج "تكافل وكرامة"، ولم يتبق سوى نحو 400 ألف مستفيد سيتم نقلهم إلى منظومة "تكافل وكرامة" بعد التحقق منهم.

وأشارت "القباج"، إلى أن 52%؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه 27%؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و12.5%؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و10.5%؜ للمسنين لمن هم فوق 65 عاما و1.5%؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ 48%؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.