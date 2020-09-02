القليوبية تُسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدن ومراكز كفر شكر وقها وغرب وشرق شبرا الخيمة، بينما سجلت 7 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الاربعاء عند9261 حالة إصابة

فيما استقرت خريطة الإصابات بالمحافظة منذ بدء الجائحة، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1184 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 حالة إصابة.