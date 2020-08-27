القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، الأربعاء، صفر إصابات بفيروس كورونا على مستوى جميع مدن ومراكز القليوبية والبالغ عددها 11 مركزًا، حيث لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الكلي للإصابات بالإقليم منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9220 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، الإربعاء، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية:

مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 626 حالة، وبنها 2402 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1182 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1020 حالة، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 46 حالة، وكفر شكر 448 حالة إصابة.