القليوبية تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية، وبنها، وكفر شكر، بينما سجلت 8 مدن أخرى "صفر إصابات" هي الخانكة، والعبور، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقليوب وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الثلاثاء عند 9220 حالة إصابة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت مدينة الخانكة 724 إصابة، والعبور 174، والقناطر الخيرية 626، وبنها 2402، وشرق شبرا الخيمة 1191، وغرب شبرا الخيمة 1182، وشبين القناطر 729، وطوخ 1020، وقليوب 678، ومدينة قها 46، وكفر شكر 448 حالة إصابة وذلك منذ بدء الجائحة حتى اليوم.