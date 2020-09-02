أجهزة طبية ومطهرات.. صحة الدقهلية تتسلم تبرعات بـ650 ألف جنيه

تسلمت محافظة الدقهلية تبرعات بقيمة 650 ألف جنيه، اليوم، عبارة عن أجهزة طبية ومطهرات، من شركة اتصالات مصر، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري بالقاهرة، دعمًا لمستشفيات الدقهلية ومنظومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال هيثم الشيخ، نائب المحافظ، إن الأجهزة المتبرع بها عبارة عن 60 كرتونة مطهر ومنظفات، و30 جهازًا طبيًا بينها 10 أجهزة مونيتور، 10 أجهزة سبرينج بومب، و10 أجهزة "انفيوجين بومب" جميعها أجهزة تنقيط خاصة بالمحاليل الطبية التي يحتاجها المرضى.

وأضاف أن التبرعات سيتم توزيعها من خلال مديرية الصحة على مستشفيات "تمي الأمديد ، ودكرنس، وأجا، والدولي بالمنصورة، والسنبلاوين العام" لتوفير الخدمة الطبية للمرضى.

من جانبه وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في بيان له، الشكر والتقدير لمسئولي الشركة وبنك الشفاء ودعمهم ومبادرتهم الطيبة والتي تؤكد أصالة معدن الشعب المصري وانتمائه العميق لبلدهم، وأشار إلى أن هذا الدعم يساهم في استمرار تنفيذ منظومة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وتوفير خدمات طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات..

واكد ان هناك سعى مستمر من جانبه لتعزيز مبادرات ومساهمات المجتمع المدني فى هذا الشأن وفى جميع المجالات التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين بنطاق المحافظة تحقيقا لرضاهم تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

حضر تسليم التبرعات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام المستشفيات بالمديرية، والدكتور أيمن فتح الباب، المدير التنفيذي لبنك الشفاء بالقاهرة، ومحمد هاجر مدير المساهمة المجتمعية بشركة اتصالات مصر.