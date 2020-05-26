بمشاركة المجتمع المدني.. تركيب أجهزة طبية حديثة في معهد أورام دمياط

تمكنت إدارة معهد أورام دمياط من توريد وتركيب ترابيزة عمليات للخدمة الشاقة تتحمل حتى وزن 550 كجم من خلال جمعيات المجمتع المدني، في شهر رمضان، إضافة إلى تركيب جهاز تخدير وجهاز تنفس ومونيتور.

كما جرى تركيب أجهزة شفط ألماني حديثة للعمليات والعناية، وحمام مائي لعينات الباثولوجي للمعمل، وثلاجات للأقسام الداخلية بالتبرعاتمع تغيير بلاط الدور الأرضي بالكامل لبورسلين عالي التحمل والجودة تبرع مع جهاز UPS لتثبيت التيار خاص بجهاز التخطيط الإشعاعي.

وقال الدكتور طارق هيكل مدير المعهد، لـ"الوطن": "نحن لا نحصل على تبرعات مادية من متبرعين لكن بنقدم للتبرع اختيارات كالتبرع بعدة أجهزة".