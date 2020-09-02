أستاذ بترول: اكتشافات مصر من الغاز يحولها لمصدر عالمي

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الدولة حققت مؤخرًا تحقيقي اكتشافات ذات احتياطي كبير في البحر المتوسط وغيرها من المناطق الأخرى، يأتي علي رأس هذه الحقول حقل ظهر العملاق باحتياطات تقدر بحوالي 30تريليون قدم مكعب غاز جعلته الأضخم في منطقة البحر المتوسط.

وأضاف كامل، لـ "الوطن" أن هناك اهتمام كبير من قبل وزارة البترول لاستمرار عمليات البحث والاستكشاف؛ لوضع حقول أكثر علي خريطة الإنتاج حتى يزداد حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن تقرير صادر عن الاتحاد العالمي للغاز في مايو الماضي أفاد بأن مصر تمكنت من المساهمة بنحو 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال في السوق العالمية خلال عام 2019.

وأوضح أن إجمالي صادرات مصر من الغاز المسال ارتفع ليصل إلى 3.5 مليون طن خلال العام الماضي، مقابل نحو 1.4 مليون طن في 2018. ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسجل مصر المزيد من النمو في صادراتها من الغاز الطبيعي خلال 2020 بعد أن أوصلت محطة إدكو للإسالة إلى طاقتها الإنتاجية القصوى أواخر العام الماضي.

وأشار إلى أن كل تلك الاكتشافات والإنتاج من حقول الغاز الطبيعي المصرية وحقول شرق المتوسط يجعل مصر منافس قوي للدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، وخصوصًا روسيا التي تمد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي عن طريق أنابيب تعبر شرق أوروبا وبحر البلطيق فمصر الآن لديها القدرة على مد أنابيب من مصر وشرق المتوسط لإيصال الغاز المتوسطي بسعر منافس لنظيره الروسي الأنسب سعرًا حتى الآن مقارنة بالغاز القطري أو الأمريكي الذي يحاول دخول سوق الغاز الأوروبية بشكل أقوى، إضافة إلى السعي الأوروبي المتزايد والمدعوم أمريكياً لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، فإن تحالفا مصريا مع أوروبا من المتوقع أن يحدث في المستقبل.