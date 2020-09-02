مستشار الرئيس عن ظهور أول لقاح لكورونا: ممكن الشهر ده أو اللي جاي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك أكثر من 100 لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تحت التجارب، مشيرًا إلى أن 7 لقاحات فقط وصلت للمرحلة الثالثة من المراحل الإكلينيكية السريرية، من بينها اللقاح الصيني والبريطاني والروسي.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن مصر تتواصل مع كافة الجهات العالمية من أجل توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من البشر، "احنا ندرس النتائج ونقول يا ترى اللقاح ده آمن ولا لأ، مؤثر ولا لا، يتأخذ جرعة واحدة ولا جرعتين، ومحتاجين كام جرعة في مصر".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن مصر تتابع بشكل يومي وبدقة شديدة مع كل الجهات المختصة من أجل توفير اللقاحات، متوقعًا: "أول لقاح ممكن يظهر الشهر ده أو الشهر اللي جاي"، وهناك مؤسسات كبرى تتابع هذا الأمر يوميًا.

وتابع: " لحد النهارده مفيش أي لقاح ظهر، لم يحدث تداول لأي لقاح، مظهرش أي لقاح، ونستمر في المراقبة والمتابعة والترصد والاحتراز، ولكن ولا لقاح صُنع وطلع وبقى موجود تجاريًا لحد اللحظة، لما يبقى يتاح ممكن أبقى أقول لحضرتك هيبقى عندنا امتى".