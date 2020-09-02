مستشار الرئيس: إجراءات كورونا الاحترازية مستمرة حتى مارس 2021

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لن تستمر فقط حتى أكتوبر المقبل، بل ستمتد حتى مارس 2021.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن كثيرين يتحدثون عن شهر أكتوبر المقبل بسبب بدء الدراسة سواء في المدارس أو الجامعات في 17 أكتوبر المقبل، لكن الخريف والشتاء مقبلين، وهناك حذر من انتشار كورونا.

وتابع: "هتيجي انفلونزا موسمية، وفيروس كورونا لسة موجود، ويجب أن تكون الاحتياطات والاحترازات مستمرة وبشدة وبخطوات محسوبة لحد مارس المقبل عندما يأتي الربيع إن شاء الله"، موضحًا أنه تم عرض خطة لجنة إدارة الأزمة حتى مارس المقبل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصل: "قولنا فيها القوى البشرية شكلها إيه، والأدوية عاملة اية والمستلزمات المتوفرة إيه، عشان لو فيه زيادة في الأعداد نكون مستعدين، أو لو فيه تطوير جديد في الأزمة نكون جاهزين إرشاديًا وإمكانيًا وقوى بشرية ومستشفيات لأي احتمال مستقبلي الفترة المقبلة"