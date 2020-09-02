مستشار الرئيس: تقليل أيام ذهاب الطلاب للمدارس سيطبق على المعلمين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك خططًا تم وضعها لعودة الطلاب للمدارس، سواء لمستوى التلاميذ في التعليم الأساسي بمختلف مستوايتها وكذلك على مستوى الحضانات، كما أن كل الجامعات قامت بعمل خطط تبادلية للعام الدراسي المقبل.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه سيجرى تقسيم الطلاب أثناء عودة الدراسة، "بعض الطلاب يروحوا أيام والبعص الآخر يروحوا أيام اخري، في اليوم نفسه وينقسم الطلاب لمجموعات صغيرة".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن ذلك يهدف إلى منع وجود تجمعات أو تكدسات لضمان سلامة الطلاب، موضحًا أن هذا الأمر سيطبق على العاملين وأعضاء هيئة التدريس سواء كان التعليم الجامعي أو قبل الجامعي، كما أن كافة الاحتياطات الوقائية والنظافة وكذلك أسس الوقاية ستكون موجودة في كافة المؤسسات التعليمية.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أوصت على عدم عودة الطلاب للمدراس ولكن من عدة أيام كان هناك عودة لما يسمى التجربة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا، "في نفس الوقت اللي طلعت فيه التوصية ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قالت كل دولة تتعامل طبقا لظروفها وقدرتها وإمكانياتها".