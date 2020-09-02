إيطاليا تسجل 1326 إصابة جديدة بكورونا: الإصابات تزيد مجددا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، تسجيل 1326 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية في عودة جديدة لزيادة أعداد الإصابات.

وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة أنباء آكي الإيطالية - أنه تم أمس تسجيل 978 إصابة فقط، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 271 ألفًا و515 حالة منذ إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت أنه جرى أيضًا تسجيل 6 حالات وفاة أخرى؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 35 ألفًا و497 حالة وفاة، فضلًا عن تعافي 257 شخصًا ليرتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 208 آلاف و201 حالة تعافي.

وذكرت الوزارة أنه على المستوى الإقليمي بقيت مقاطعة "موليزي" وحدها دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينما أعلى زيادة بالإصابات كانت في لومبارديا حيث سجلت إصابة 237 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية.