خبير أرصاد: جائحة كورونا وراء انخفاض درجات الحرارة هذا العام

قال أحمد عبد العال، خبيرالأرصاد الجوية، إن جائحة كورونا وراء انخفاض درجات الحرارة هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى توقف مصانع كثيرة عن العمل مما أدى إلي تقليل غازات الاحتباس الحراري نتيجة عدم استخدام البترول ومشتقاته، وبالتالي أدى إلى تقليل التلوث، فتحسنت الأحوال الجوية تحسنًا مؤقتًا لكن تحسن ملحوظ.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة هذا الصيف لم تزد درجة الحرارة فيها عن 37 درجة بعدما كانت تقترب الأعوام السابقة من تسجيل 50 درجة مئوية وهذا بسبب تصاعد غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الملوثات والتي تحتفظ بالحرارة في الأرض.