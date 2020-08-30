إحياء ذكرى عاشوراء في العراق رغم جائحة كورونا

أحيا العراقيون الشيعة ذكرى عاشوراء مع بداية هذا الأسبوع، وعاشوراء هو ذكرى مقتل الإمام الحسين حفيد الرسول محمد.

ويلتقي في كل عام، مئات الآلاف في مدينة كربلاء، على بعد حوالي 62 ميلاً جنوب العاصمة العراقية بغداد، لزيارة ضريح الإمام الحسين، وفقا لما ذكرته شبك "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكان من المتوقع أن تكون الذروة بعد ظهر أمس السبت حتى بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للعراق.

وحذر مسؤولون عراقيون وشخصيات دينية المواطنين من تجنب كل التجمعات خلال الحدث.

من جانبها، أصدرت اللجنة العراقية العليا للصحة والسلامة الوطنية بياناً في 15 أغسطس الجاري دعت فيه جميع العراقيين إلى إحياء الحدث من داخل منازلهم وتجنب السير نحو كربلاء.