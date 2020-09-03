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إليسا تحتفل بإدراج اسمها ضمن قائمة "فوربس" لأقوى 10 مطربين عرب

كتب:

ياسمين محمود
02:19 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
إليسا

إليسا

نشرت إليسا صورة من غلاف مجلة "فوربس" تحمل صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام".

وعلقت: "بسعادة وتواضع، استقبلت خبر إدراجي ضمن قائمة فوربس لأفضل مطربي الشرق الأوسط، وسعيدة أيضًا لرؤية العديد من الأسماء اللبنانية ضمن القائمة".

وطرحت إليسا مؤخرا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 17 أغنية.

 

جاء اختيار "فوربس" للفنانة اللبنانية، ضمن القائمة نظراً للنجاح الكبير الذي حققته خلال مسيرتها الفنية وشعبيتها الواسعة في الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى نشاطاتها المؤثرة بالساحة الفنية.

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