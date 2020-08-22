جمهور إليسا يحتفل بتحقيق أغانيها 90 مليون مشاهدة على يوتيوب

احتفل جمهور المطربة إليسا، عبر السوشيال ميديا، بتحقيق أغانيها 90 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، خلال شهر.

وتداول محبي إليسا، رسما بيانيا يظهر تفوق المطربة بأغاني ألبومها الجديد وتحقيقه أعلى نسبة مشاهدات.

إليسا طرحت مؤخرا ألبوم "صاحبة رأي"، ولكنها لم تكتمل فرحتها بألالبوم بسبب تفجيرات لبنان التي حدثت بعد طرح الألبوم بأيام قليلة.

ويضم ألبوم إليسا 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.