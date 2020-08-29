إليسا تتصدر قائمة أشهر النجوم على يوتيوب لشهر أغسطس: أشعر بالفخر والتواضع

تصدرت المطربة اللبنانية إليسا المرتبة الأولى لشهر أغسطس على منصة "يوتيوب"، ضمن قائمة تضم أكثر نجوم العالم شهرة، وذلك بعد طرح ألبومها الأخير "صاحبة رأي".

وعلقت المطربة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "‏على الرغم من كل المشاكل التي نواجهها، هناك دائمًا طريقة للشعور بالفخر لكونك لبنانيًا... أشعر بالفخر والتواضع لتصدري هذا الشهر على اليوتيوب بين أكبر الأسماء في العالم... أنا مدينة لكم بكل شئ".

احتفل مؤخرا جمهور المطربة إليسا، عبر السوشيال ميديا، بتحقيق أغانيها 90 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، خلال شهر.

وتداول محبو المطربة اللبنانية إليسا، رسما بيانيا يظهر تفوق المطربة بأغاني ألبومها الجديد وتحقيقه أعلى نسبة مشاهدات.

إليسا طرحت مؤخرا ألبوم "صاحبة رأي"، ولكنها لم تكتمل فرحتها به بسبب تفجيرات لبنان التي حدثت بعد طرحه بأيام قليلة.

ويضم ألبوم إليسا 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.

ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.