عرض مسرحية "مدينة النحاس" ضمن فعاليات المهرجان التجريبي

تقرر عرض مسرحية "مدينة النحاس"، ضمن فعاليات الدورة الـ27 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتعرض المسرحية في إطار عروض ذاكرة المهرجان.

ويتناول العرض المسرحي آخر ما قصته شهرزاد في «ألف ليلة وليلة»، ويدور حول تيمة انحدار الحضارة بسبب الجهل والصمت.

تروي المسرحية قصة مدينة تتحول إلى نحاس في المساء، في هيئة حروف، يتذكر سكان هذه المدينة كيف كانت حياتهم قبل التحول وكيف أضحت بعد التحول باحثين عن أسباب بؤسهم.

المسرحية من تأليف محمود أبو دومة وإخراج Editta Braun، ومن بطولة Barbara Motschiunik – Tomaz Simatovic - AnnaMaria - Ahmed Abo Kharma - Zoe Alibert - Sarah Rashad

والعرض المسرحي إنتاج مشترك بين فريق المسرح البديل بمكتبة الإسكندرية وفريق أديتا براون النمسا.

يذكر أنه انطلق مساء أمس، حفل افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دروته الـ27 بالمسرح القومي بالعتبة.