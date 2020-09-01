صلاح عبدالله يكشف عن مشهد محذوف من مسرحية "أنت حر" لمحمد صبحي

كشف الفنان صلاح عبدالله عن مشهد محذوف من مسرحية "أنت حر"، التي تم عرضها منذ 40 عامًا مع المخرج محمود البربري.

ونشر "عبد الله" عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "ملعون أبواللي يزعلني ألف مرة"، مشيراً إلى أن تلك الجملة تم حذفها من العرض، "دي جملة اتشالت من مشهد اتحذف من مسرحية اسمها أنت حر" .

"انت حر" مسرحية تعبر عن الحرية، وكيف يستطيع الإنسان استخدامها بشكل صحيح، وما هى حدود حرية الإنسان، والنتائج المترتبة عليها من خلال سلسلة من المواقف الكوميدية.

والعمل بطولة محمد صبحي، شريهان، محمود القلعاوي، هناء الشوربجي، صلاح عبدالله، وتأليف لينين الرملي، وإخراج محمود البربري.