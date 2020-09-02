ننشر بنود التصالح بين عمال "كريازي" وإدارة الشركة لفض الإضراب

توسطت وزارة القوى العاملة، لاتمام التصالح بين 7 آلاف و548 عاملًا بشركة "كريازي" وبين إدارة الشركة بمدينة العبور، بعدما اتجه العمال إلى اعتصام وأضربوا عن العمل.

تدخل ناجح لوزارة القوى العاملة للوصول إلى حلول مرضية لطرفي الإنتاج

بمجرد علم وزارة القوى العاملة بالمشكلة من خلال الشكاوى التي وصلت إليها من العمال، كلف محمد سعفان وزير القوى العاملة، إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، التابعة لها شركة كريازي لحل الأزمة، وعقدت اجتماعًا مع العمال وإدارة الشركة ، وتم التوصل الى حلول واتفاق يلتزم به الطرفان، وتكون مديرية القوى العاملة هي المسؤول عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

وتنشر "الوطن" بنود الاتفاق بين عمال شركة كريازي وإدارة الشركة، والتي جاءت كالتالي:

1- أن تلتزم إدارة الشركة بصرف المنح للعاملين في مواعيدها، وهي:

- نصف شهر بمناسبة يوم ميلاد السيد المسيح.

- نصف شهر بمناسبة يوم القيامة.

- نصف شهر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- نصف شهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

- شهر بمناسبة دخول المدارس.

- عشرة أيام منحة بدل المصيف.

- 200 جنيه بمناسبة حلول شهر رمضان.

2- إلزام الشركة بصرف الأرباح السنوية للعاملين طبقًا للقانون.

3- توزيع مفردات المرتب عقب صرف الأجور للعاملين شهريًّا.

4- تعليق منشور بالإجازات الرسمية.

5- في حالة تشغيل العامل سيتم صرف ما نص عليه قانون العمل بصرف مثلي الأجر إضافة إلى أجره عن هذا اليوم.

6- الاتفاق علي تنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التي تم إبرامها في 31 يوليو 2019

7- مواعيد العمل هي مواعيد عمل قانونية طبقًا لقانون العمل، على أن تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الخامسة والثلث، يتخللها ساعة راحة من الثانية عشر ظهرًا وحتى الواحدة بعد الظهر.