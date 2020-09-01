"القوى العاملة" تعلن نتائج التفتيش على 21.4 ألف مصنع ومنشأة بعد قليل

تعلن وزارة القوى العاملة عن نتائج حملات التفتيش التي قامت بالتفتيش على منشآت ومصانع القطاع الخاص بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال 150 يوما منذ بدء الأزمة.

النتائج تشمل نسب التزام إجمالي المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترزاية

كما ستعلن الوزارة عن نسب التزام إجمالي المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترزاية، المتفق عليها، والملاحظات التي أوصت بها الوزارة، من خلال إرشادات وزارة الصحة، والإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة، كما ستعلن الوزارة عن العقوبات التي تم توقيعها، على بعض المنشآت بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحتارزية لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره بين العمالة بالقطاع الخاص.

12 مليون جنيه حجم تحويلات المصريين المغادرين بالخارج خلال شهر أغسطس

وفي سياق آخر من المقرر أن تعلن الوزارة عن حجم تحويلات المصريين المغادرين بالخارج خلال شهر أغسطس، حيث بلغت نحو 12 مليون جنيه، فضلا عن تجديد تصاريح العمالة الوافدة ومنها المصرية بالأردن حتى 31 ديسمبر 2021 على نفس الكفيل.

وزير القوى العامل يهدد بمحاسبة المقصرين من قيادات الوزارة في كل القطاعات

جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد عقد أمس اجتماعا مهما مع رؤساء الإدارات المركزية، ومديري العموم بالوزارة لمتابعة الخطط الفنية للعام المالي الجديد، ووضع آلية لمتابعة الإدارات المناظرة للوزارة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات لحظيا لتوفير التوجيه اللازم لها، وتحديد احتياجات كل إدارة وفقا للمتغيرات اليومية، ومراقبة خطط الأداء السنوية أسبوعيا، وشهريا، وسنويا، ولحظيا لكل مفتش على حدة وليس لكل مكتب أو إدارة.

ووجه الوزير بضرورة تفعيل أوجه التواصل مع المديريات بشكل يضمن سرعة التعامل مع المشاكل والمعوقات اليومية ورفع أداء العاملين، ومتابعة ما ينفذ من الخطط الموضوعة وتحسين مستوى الأداء.

وأكد الوزير قيام كل إدارة مركزية بالتواصل مع الإدارات المناظرة لها في المديريات تحديد احتياجاتها في الموازنة الجديدة لاستكمال أعمالها، بحيث يكون الشكل النهائي للموازنة يعبر عن الأداء الفعلي للإدارة وما هو مطلوب بالفعل.

وأوضح الوزير أن الهدف الرئيسي من وضع منظومة التواصل اللحظي مع المديريات هو المتابعة اللحظية لكل أعمالها في كل المجالات، وسرعة التعامل مع الأمور المستجدة، وسهولة التوصل إلى قرارات كانت في الماضي تحتاج المزيد من الوقت، بما يزيد المشكلات تفاقما، ليتم ترجمة تلك الآلية لهذه المنظومة عن طريق بعض التقنيات والبرامج الالكترونية "الواتس آب" أو "البريد الإلكتروني".

وشدد وزير القوى العاملة على أنه في حالة وجود أي خلل في الأداء لدى أي مفتش في أي إدارة سيتم محاسبته ومحاسبة مدير المديرية التابع لها على التقصير من خلال التقارير الشهرية المقدمة بناء على مشروع التنافسية والمنفذ، والمسؤول عن المفتشين بكل مديرية.

وكشف الوزير عن إعداد قرار وزاري يحدد اختصاصات كل إدارة مركزية في تحديد من تتواصل معه وتحديد احتياجات كل إدارة والخطط الفنية لها، لتكون بمثابة الرقيب على تنفيذ تلك الخطط.