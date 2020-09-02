489 مليون جنيه حصيلة عوائد ملف التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن حصيلة ملف التصالح على مخالفات البناء بلغت 489 مليون جنيه منذ بدء الأعمال وحتي الآن بإجمالي عدد طلبات 128 ألفًا و945 طلبًا بنطاق المحافظة.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أن جملة العوائد المحصلة في ملف التصالح بنطاق المركز بلغت ما يقرب من 70 مليون جنيه حتي الآن، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم استقبالها حتي اليوم بلغ 21 ألف و 818 طلبًا، مضيفًا أن العمل جارٍ علي قدم وساق، خلال الفترات الصباحية والمسائية، وجميع أيام الأسبوع لإستقبال طلبات المواطنين، فيما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أن عدد طلبات التصالح بلغ 10 آلاف و39 طلبًا منذ بدء تلقي الطلبات بإجمالي متحصلات 47 مليون جنيه.

وناشد محافظ المنوفية المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لحين السير في باقي الإجراءات القانونية، مشددًا علي رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للجان ملف التصالح والتأكد من إنتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية.