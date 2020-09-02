إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في أسيوط

أُصيب ٥ أشخاص بتسمم غذائى بحي غرب أسيوط، اليوم، وجرى تحويلهم إلى مستشفى الإيمان العام بالأربعين.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط بوصول بلاغ من طوارئ مديرية الصحة يفيد بوصول كلا من (أنس إسلام رشدي - عمرو أحمد رشدي - إسلام أحمد رشدي - ياسمين محمد شكري - رشا محمد شكري) إلى مستشفي الإيمان العام بالأربعين مصابين بقئ وأعياء ويشتبه في إصابتهم بالتسمم وجاري إجراء الإسعافات الأولية لهم، وانتقل فريق من مباحث القسم للتحقيق في أسباب الحادث وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.