اقتصادية قناة السويس: اتفاقنا مع "موانئ دبي" به إلتزامات ستتحقق بفترة معينة

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن اللقاء الأخير مع موانئ دبي جاء في إطار العلاقة المستمرة منذ سنوات بينهم والمنطقة، وهم شركاء بمنطقة العين السخنة، حيث استغرقت المباحثات وقت طويل للتأكد من وجود تنمية حقيقية ستتحقق على أرض الواقع ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروعات: "الاتفاق مش كافي ولازم يكون مصحوب بألتزامات زمنية لتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف "زكي" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك العديد من الحوافز التي قددمتها المنطقة لجذب المستثمرين، موضحا أن اتحاد الصناعات الإلماني قد اجتمع به أكثر من 30 شركة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيكون هناك لقاء أخر مع اتحاد الصناعات الألماني عما قريب.

وأكد أن هناك حزمة من الحوافز الغير ضريبية لتسهيل بيئة الأعمال بالمنطقة الاقتصادية، حيث تم استحداث بعض النقاط التي لم تتحدث منذ سنوات، والمنطقة بحاجة لتحديث تلك القوانين وفق المجريات الحالية، ويتم حاليا مناقشة تلك الحزم من الإجراءات مع مختلف جهات الدولة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات التي اجرتها الدولة بالموانئ من تجهيزات وتم ضخ استثمارت خلال الـ5 سنوات الماضية بمختلف الصناعات تعدت الـ17 مليار دولار، مع توفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة بالمنطقة.