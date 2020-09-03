ارتفاع وفيات كورونا في أمريكا لأكثر من 184 ألف شخص

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 184 ألفاً و914 شخص.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل الولايات الأمريكية ارتفع ليصل إلى 6 ملايين و94 ألف و562 حالة.

وسجّلت جونز هوبكنز اليوم ظهور 20 ألف و722 حالة إصابة و250 وفاة جديدة جرّاء الفيروس في الولايات الأمريكية.