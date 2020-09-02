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محمد كيلاني: عرض الجزء الثاني من "الآنسة فرح" نوفمبر المقبل

كتب:

ياسمين محمود
11:17 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
كيلاني ورانيا يوسف

كيلاني ورانيا يوسف

أعلن الفنان محمد كيلاني عبر حسابه على "إنستجرام" موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".

وكتب "كيلاني"، قائلًا: "الجزء الثاني من (الآنسة فرح) شهر 11 إن شاء الله"

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وهبة عبد العزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

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