تعليم النواب: الدروس الخصوصية لن تفيد الطلاب بالنظام الجديد

دعت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أولياء الأمور إلى الإطمئنان في بداية العام الدراسي الجديد مع تطبيق النظام الجديد، مؤكدة أن الدروس الخصوصية لن تساعد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة كما كان يحدث خلال الأعوام الماضية: "الدروس الخصوصية ثبت فشلها في النظام التعليمي الجديد".

وأضافت "نصر" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، إنه يجب على أولياء الأمور الاستغناء عن الدروس الخصوصية، وتجربه النظام التعليمي الجديد والمنصة التعليمية وبنك المعرفة، باعتبارها أفضل معين للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، موضحة أن وزير التربية والتعليم أكد ضرورة اعتماد الطلاب على الكتب الإلكترونية عبر المنصات المختلفة.

وأكدت أن هناك دروسًا خصوصية "أون لاين" بأسعار أعلى من أسعار السناتر التي كان يذهب لها البعض، وهناك خوف من قبل البعض على الاعتماد على المنصات التعليمية، ومن الضروري تنحية ذلك جانبًا وتجربة النظام الجديد، مشيرة إلى أن فترة كورونا فرضت بدائل كثيرة للتعليم عن بعد، وهناك تغيير شامل بمنظومة التعليم، والتغيير الجديد بمنظومة التعليم يسير بشكل جيد.