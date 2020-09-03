رئيس اتحاد الكونج فو: مدرب الملاكمة غير مسجل ويعمل في صالة غير رسمية

علق اللواء محمد عاشور، رئيس اتحاد الكونج فو، على لقطات من فيديو لمدرب فنون قتالية يقسو بالضرب على طفل أثناء تدريب الملاكمة في صالة رياضية بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث أثار هذا الفيديو جدل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"

وقال عاشور، إن هذا المدرب غير مُسجل في الاتحاد، ولا يُدرب في أي ناد بشكل رسمي، كما أنه يُدرب في صالة غير رسمية، مشيرا إلى أنه يجب تقديم دعوى ضده للنائب العام.

وناشد رئيس الاتحاد وزارة الشباب والرياضة بالتدخل قائلا: "أرجو أن يتم التعامل مع هذه المواقف بشدة وبقوة حتى يصل إلى القضاء ويحاسب المدرب"، مؤكدًا أن هذا المدرب خريج تربية رياضية، متابعًا: "لا يوجد أي مصطلح بمعنى لعبة فاضية في الملاكمة".

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لقطات من فيديو لمدرب فنون قتالية يقسو بالضرب على طفل أثناء تدريب الملاكمة، حيث أثار هذا الفيديو جدل المواطنين على السوشيال ميديا.

وقال كابتن هلال مصطفى، مدرب ملاكمة وبطل الفيديو، إن الضربة التي تعرض اليها الطفل خلال تدريب فنون قتالية ليست قوية، متابعًا: "دي ضربة فاضية ومفيهاش باور".

وأكد المدرب أن هذا اللاعب بطل جمهورية ويتعرض للكثير من هذه الضربات خلال البطولات، مشيرًا إلى أن هذه الضربات لم تحدث أي ألم وكدمات للطفل أثناء التدريب.