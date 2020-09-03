جمهور محمد رشاد يهاجم كلمات أغنيته الجديدة: "بيلقح على طليقته"

حالة من الغضب سيطرت علي جمهور الفنان محمد رشاد بعد طرح أغنيته الجديدة "في غيابه تمام"، والتي تقول كلماتها "عيني على اللي اتربى في بعدي سواه البعد على الجانبين.. عيني على اللي اتهان وتعب بعدي اللي من غيري شافله يومين بهدلة".

هذه الكلمات أغضبت جمهور "رشاد"، والذين اعتبروها كلمات المقصود منها طليقته مي حلمي، وهو ما ظهر في عدد من التعليقات.

وقال أحد المتابعين في تعليقه "يا نجم المطرب اللي يصون العيش والملح مش ممكن يغني أغنية بالسخافة دي ويلقح على طليقته بالشكل الجارح ده، وأحنا مش ممكن نشارك في المهزلة دي ومش ممكن نعجب بأغنية ليس لها أي معنى غير أنك متغاظ من مي ومش قادر تنساها".

وقال آخر "مي متستاهلش منك كل ده يارشاد"، فيما كتب متابع: "أنت نجم كبير بس للأسف الأغنية حتى لو مش مقصود بيها حاجة مكنش وقتها.. ربنا يوفقك".

وأضاف آخر: "اطلقوا بالتلاتة دا كلامه يرجعو أزاي.. المفروض أنه حتى ولو مكنش يقصدها ودا وارد ميعاد نزول أغنية زي دي غلط هيتفهم غلط".

وتحدث المطرب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، عن انفصاله عن الإعلامية مي حلمي منذ أيام، وكتب "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".وانفصل المطرب محمد رشاد عن زوجته مى حلمى بعيدًا عن أعين الإعلام، وقرر "رشاد" إلغاء متابعة "مي" عبر حسابه على "إنستجرام"، كما حذف كل الصور التي تجمعهما.